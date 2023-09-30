G30S PKI, Ini Ajaran Islam tentang Cinta Tanah Air

Ilustrasi di momen G30S PKI mengetahui ajaran Islam terkait cinta Tanah Air. (Foto: Shutterstock)

G30S PKI diperingati segenap bangsa Indonesia setiap tanggal 30 September. Peristiwa ini dikenal sebagai aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965. Sejumlah orang pun menjadi korban jiwa.

Terkait G30S PKI, agama Islam sangat menentang pemberontakan, apalagi terhadap pemimpin yang sah. Setiap Muslim diajarkan untuk selalu cinta Tanah Air, dan ini bagian dari syari karena mempunyai dalil sahih.

Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جُدُرَاتِ تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ

"Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bila pulang dari bepergian dan melihat dataran tinggi Kota Madinah, Beliau mempercepat jalan unta Beliau dan bila menunggang hewan lain Beliau memacunya. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: Al Harits bin 'Umair dari Humaid: Beliau memacunya karena kecintaannya (kepada Madinah)."

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Humaid dari Anas berkata, "…. Beliau melihat dinding-dinding Kota Madinah …." Hadits ini diikuti pula oleh Al Harits bin 'Umair. (HR Bukhari nomor 1802)