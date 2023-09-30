Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

2 Kisah Mualaf Ilmuwan Barat, Ada yang Dapat Hidayah Islam Setelah Meneliti Jasad Firaun

Alifah Mulyani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |10:30 WIB
2 Kisah Mualaf Ilmuwan Barat, Ada yang Dapat Hidayah Islam Setelah Meneliti Jasad Firaun
Ilustrasi kisah mualaf ilmuwan Barat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 2 kisah mualaf ilmuwan Barat. Ilmuwan adalah orang yang ahli atau memiliki banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu. Dalam arti yang lain, ilmuwan merupakan orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan.

Banyak orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan mendapatkan hidayah Islam dan mantap menjadi mualaf.

Berikut ini 2 kisah mualaf ilmuwan Barat yang mantap mengucap dua kalimat syahadat resmi masuk Islam karena penelitian ilmiah yang dilakukan, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ilustrasi jasad Firaun. (Foto: Istimewa/Okezone)

1. Maurice Bucaille

Maurice Bucaille adalah ahli bedah asal Prancis yang diberi tanggung jawab meneliti jasad Firaun. Jasad Firaun yang baru dikeluarkan dari laut kemudian diawetkan untuk diteliti.

Ketika melakukan penelitian, Maurice Bucaille merasa ada yang mengganjal. Bagaimana bisa jasad yang sudah lama tenggelam di lautan masih lebih baik daripada jasad lainnya yang sudah menjadi mumi?

Ia kemudian mendengar kisah Firaun yang ada dalam kitab suci Alquran. Konon katanya, Maurice Bucaille juga sudah mencari riwayat di dalam kitab lainnya, seperti Taurat dan Injil, namun akhirnya beralih ke Islam.

Apa yang Maurice dapat mulai sesuai dengan penggambaran kematian Firaun di Alquran yang meninggal karena ditelan ombak. Dia pun menulis laporannya yang berjudul "Les Momies des Pharons et la midecine" (Mumi Firaun: Sebuah Penelitian Medis Modern).

Maurice menemui sejumlah Muslim ilmuwan autopsi dan diberikan Surat Yunus Ayat 92 yang artinya: "Pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah (tidak mengindahkan) tanda-tanda (kekuasaan) Kami."

Ayat tersebut yang membuat hati Maurice Bucaille tersentuh dan akhirnya mantap menjadi seorang mualaf. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/621/3090780/kisah-amoy-masuk-islam-awalnya-sempat-benci-azan-hingga-kini-buka-pengajian-mualaf-nj1DAtgEp1.jpg
Kisah Amoy Masuk Islam, Awalnya Sempat Benci Azan hingga Kini Buka Pengajian Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/621/3087464/kisah-perjalanan-guru-sekolah-minggu-masuk-islam-dapat-petunjuk-dari-mimpi-JyhllgThCk.jpg
Kisah Perjalanan Guru Sekolah Minggu Masuk Islam, Dapat Petunjuk dari Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/621/3084242/kisah-satu-keluarga-masuk-islam-berawal-dari-senang-dengar-sholawat-3B5Z2D90DN.jpg
Kisah Satu Keluarga Masuk Islam, Berawal dari Senang Dengar Sholawat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement