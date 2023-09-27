Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Menachem Ali Mantan Pemuka Agama Terkenal di Indonesia

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |16:27 WIB
Kisah Mualaf Menachem Ali Mantan Pemuka Agama Terkenal di Indonesia
Kisah mualaf Menachem Ali. (Foto: YouTube Menachem Ali Official)
A
A
A

KISAH mualaf Menachem Ali sangat memberikan inspirasi. Ia adalah mantan pemuka agama yang mendapat hidayah Islam dan kini fokus berdakwah.

Dahulu Profesor Menachem Ali pernah mendirikan Institute Syrian Cristians Study (ISCS). Lembaga itu sering mengadakan acara keagamaan di hotel-hotel.

Dalam acara tersebut juga Menachem Ali dan seorang temannya yakni Bambang bergantian menjadi pemateri. Lembaga tersebut juga berperan penting atas terbitnya kitab agamanya dulu yang berbahasa Arab di Indonesia.

Tetapi, Menachem Ali mengambil Langkah yang sangat mengejutkan. Ia mantap masuk Islam. Tentu ini menjadi pukulan telak bagi para pengikutnya.

Setelah menjadi mualaf, pria yang kini berusia 48 tahun tersebut berganti nama menjadi Muhammad Ali. Mengapa dia tiba-tiba masuk Islam?

Ali lahir di Gersik, Jawa Timur. Ia disumpah dalam kepercayaannya dulu pada tahun 1989 ketika masih duduk di bangku SMA. Setelah lulus, dia melanjutkan kuliah di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/621/3090780/kisah-amoy-masuk-islam-awalnya-sempat-benci-azan-hingga-kini-buka-pengajian-mualaf-nj1DAtgEp1.jpg
Kisah Amoy Masuk Islam, Awalnya Sempat Benci Azan hingga Kini Buka Pengajian Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/621/3087464/kisah-perjalanan-guru-sekolah-minggu-masuk-islam-dapat-petunjuk-dari-mimpi-JyhllgThCk.jpg
Kisah Perjalanan Guru Sekolah Minggu Masuk Islam, Dapat Petunjuk dari Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/621/3084242/kisah-satu-keluarga-masuk-islam-berawal-dari-senang-dengar-sholawat-3B5Z2D90DN.jpg
Kisah Satu Keluarga Masuk Islam, Berawal dari Senang Dengar Sholawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081439/jordi-onsu-mengupas-makna-toleransi-antar-agama-lewat-perspektif-pribadi-0sQUQlFUOt.jpg
Jordi Onsu Mengupas Makna Toleransi Antar Agama Lewat Perspektif Pribadi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement