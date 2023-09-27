Kisah Mualaf Menachem Ali Mantan Pemuka Agama Terkenal di Indonesia

KISAH mualaf Menachem Ali sangat memberikan inspirasi. Ia adalah mantan pemuka agama yang mendapat hidayah Islam dan kini fokus berdakwah.

Dahulu Profesor Menachem Ali pernah mendirikan Institute Syrian Cristians Study (ISCS). Lembaga itu sering mengadakan acara keagamaan di hotel-hotel.

Dalam acara tersebut juga Menachem Ali dan seorang temannya yakni Bambang bergantian menjadi pemateri. Lembaga tersebut juga berperan penting atas terbitnya kitab agamanya dulu yang berbahasa Arab di Indonesia.

Tetapi, Menachem Ali mengambil Langkah yang sangat mengejutkan. Ia mantap masuk Islam. Tentu ini menjadi pukulan telak bagi para pengikutnya.

Setelah menjadi mualaf, pria yang kini berusia 48 tahun tersebut berganti nama menjadi Muhammad Ali. Mengapa dia tiba-tiba masuk Islam?

Ali lahir di Gersik, Jawa Timur. Ia disumpah dalam kepercayaannya dulu pada tahun 1989 ketika masih duduk di bangku SMA. Setelah lulus, dia melanjutkan kuliah di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.