Kisah Mualaf Koh Hanny Kristianto, Dapat Hidayah Gara-Gara Sangat Benci Islam

INILAH kisah mualaf Koh Hanny Kristianto sang penggerak Mualaf Center Indonesia (MCI). Jalan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Koh Hany Kristianto sangat menarik disimak.

Dulu Koh Hanny Kristianto non-Muslim yang sangat benci Islam, namun berbalik sangat mencintai agama yang didakwahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ini.

Kebencian ini yang akhirnya menggerakkan Koh Hanny Kristianto untuk mempelajari Alquran dan Islam. Sampai akhirnya dia terbuka dengan kebenaran Islam.

Koh Hanny kristianto masuk Islam pada usia 36 tahun. Sebelum memutuskan menjadi mualaf, ia merupakan pemuka agama yang benci Islam.

Kala itu dirinya penasaran, misalnya dalam agama sebelumnya mengimani seorang sosok. Ternyata setelah memelajari Alquran, sosok itu bukan adalah Malaikat Jibril.

Sebagai pemuka agama, Koh Hanny terdorong menemukan apa kelemahan Alquran. Dia coba menemukan kontradiksi dalam Alquran. Hasilnya, ia malah menemukan Alquran tidak memiliki kelemahan.

"Saya masuk Islam karena benci Islam. Makanya kalau benci Islam jangan setengah-setengah, full bencinya, jadi tahu jeleknya di mana dan kebenaran Islam ada di Alquran," ujar Koh Hanny dikutip dari kanal YouTube Cinta Quran TV.