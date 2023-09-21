Kisah mualaf Cristian Gonzales, Berawal Lihat Istrinya Wudhu dan Sholat

KISAH mualaf Cristian Gonzales sangat menarik diketahui. Pemilik nama lengkap Cristian Gerard Alfaro Gonzales ini merupakan pesepakbola asal Uruguay yang sudah resmi masuk Islam.

Sebagaimana Okezone himpun, Cristian Gonzales telah melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 3 November 2010. Ia pun dipanggil ke Timnas Indonesia.

Pria yang mendapat julukan El Loco ini lahir di Montivideo, Uruguay, pada 30 Agustus 1976. Ia berasal keluarga non-Muslim.

Gonzales menikah pada 1995 dengan perempuan Indonesia yang bernama Eva Nurida Siregar. Menikah dengan berbeda keyakinan, karena Eva merupakan penganut agama Islam.