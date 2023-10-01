Hilangkan Sihir dari Dalam Tubuh, Baca Doa Ini

SIHIR di dalam tubuh bisa dihilangkan dengan membaca doa. Salah satunya dengan membaca Surat Muawwidzatain.

Doa dari Surat Muawwidzatain terdiri dari dua yakni Surat Al Falaq dan An-Nas. Doa menghilangkan sihir dari dalam tubuh ini bisa dibacakan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Berdoa dilakukan baik ketika mendapat kemudahan maupun saat mengalami kesusahan untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, penegak agama, serta cahaya bagi langit dan bumi.

Dilansir nu.or.id, sihir digunakan orang-orang jahat untuk tujuan yang tidak baik, seperti ada balas dendam, iri hati, merusak hubungan, adu kesaktian, dan sebagainya.

Sihir merupakan ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan bantuan setan. Dikisahkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam juga pernah menjadi sasaran sihir dari orang Yahudi bernama Labid bin A'sam.