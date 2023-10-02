Kisah Gus Baha Menolak Diberi Gelar Doctor Honoris Causa oleh Beberapa Kampus

Ilustrasi Gus Baha menolak diberi gelar doctor honoris causa dari beberapa kampus. (Foto: Istimewa/nu.or.id)

GUS Baha ternyata pernah menolak diberi gelar doctor honoris causa oleh beberapa kampus. Alasannya pun Masya Allah sangat luar biasa.

KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau akrab disapa Gus Baha merupakan ulama yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah.

Dalam sebuah video dakwah, Gus Baha mengungkapkan bahwa beberapa kali ia diberi tawaran gelar doktor honoris causa. Namun, ia menolak tawaran tersebut karena merasa tidak pantas mendapatkannya.

"Orang kayak saya itu beberapa kali sebetulnya saya ditawari jadi doktor honoris causa," ucap Gus Baha dalam sebuah ceramah, dikutip dari TikTok @narasigusbaha, Selasa (3/10/2023).