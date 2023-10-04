Musibah Datang, Gus Baha Beri Nasihat Ampuh Mengatasinya

GUS Baha memberi nasihat ampuh untuk mengatasi musibah yang datang. Hal itu diungkapkan ketika dai pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim tersebut berbincang dengan podcaster Deddy Corbuzier.

Gus Baha kala itu membahas musibah pandemi covid-19 yang sempat melanda Indonesia dan dunia. Sebagian orang takut meninggal karena covid-19.

Diketahui wabah virus berbahaya ini bisa menimbulkan kematian, apalagi jika penderitanya memiliki komorbid atau penyakit penerta.

Gus Baha yang mengibaratkan dunia ini likuidasi, yakni bencana akan mudah datang kapan saja dan menimpa siapa pun.

"Saya dengar kata-katanya Gus Baha, dunia ini likuidasi, orang bisa (kena) gempa, bisa kena lahar turun kapan saja. Tiap hari orang memikirkan itu. Orang takutnya mati karena itu," ucap Deddy Corbuzier, dikutip dari unggahan akun Instagram @albumsantri_id.