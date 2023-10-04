Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Musibah Datang, Gus Baha Beri Nasihat Ampuh Mengatasinya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |06:05 WIB
Musibah Datang, Gus Baha Beri Nasihat Ampuh Mengatasinya
Ilustrasi Gus Baha memberi nasihat ampuh mengatasi musibah. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

GUS Baha memberi nasihat ampuh untuk mengatasi musibah yang datang. Hal itu diungkapkan ketika dai pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim tersebut berbincang dengan podcaster Deddy Corbuzier.

Gus Baha kala itu membahas musibah pandemi covid-19 yang sempat melanda Indonesia dan dunia. Sebagian orang takut meninggal karena covid-19.

Ilustrasi musibah covid-19. (Foto: Shutterstock)

Diketahui wabah virus berbahaya ini bisa menimbulkan kematian, apalagi jika penderitanya memiliki komorbid atau penyakit penerta.

Gus Baha yang mengibaratkan dunia ini likuidasi, yakni bencana akan mudah datang kapan saja dan menimpa siapa pun.

"Saya dengar kata-katanya Gus Baha, dunia ini likuidasi, orang bisa (kena) gempa, bisa kena lahar turun kapan saja. Tiap hari orang memikirkan itu. Orang takutnya mati karena itu," ucap Deddy Corbuzier, dikutip dari unggahan akun Instagram @albumsantri_id. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155513/gus_baha-K7ui_large.jpg
Lewat Tafsir Al-Mulk, Gus Baha Ajak Manusia Waspadai Krisis Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/330/3155432/gus_baha-GsnA_large.jpg
Gus Baha Ungkap Keutamaan Surat Al-Mulk, Hati-Hati Kelola Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/621/3069874/apa-beda-silaturahmi-dan-silaturahim-ini-kata-gus-baha-DYMjXmR2Ee.jpg
Apa Beda Silaturahmi dan Silaturahim? Ini Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/330/2957280/ceramah-gus-baha-sudah-rajin-sholat-tahajud-tapi-kok-tetap-melarat-8woDWHI0TR.jpg
Ceramah Gus Baha: Sudah Rajin Sholat Tahajud tapi Kok Tetap Melarat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/616/2946952/jadi-korban-ghibah-ini-cara-gampang-mengatasinya-kata-gus-baha-YIO94IMRBP.jpg
Jadi Korban Ghibah, Ini Cara Gampang Mengatasinya Kata Gus Baha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/616/2913463/gus-baha-ungkap-ibadah-haji-tidak-mahal-ini-caranya-agar-murah-raJKzPsUeX.jpg
Gus Baha Ungkap Ibadah Haji Tidak Mahal, Ini Caranya agar Murah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement