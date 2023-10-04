Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Makhluk Hidup Diciptakan dari Air? Alquran dan Sains Beri Jawabannya

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |08:05 WIB
Benarkah Makhluk Hidup Diciptakan dari Air? Alquran dan Sains Beri Jawabannya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap makhluk hidup diciptakan dari air. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains mengungkap penciptaan makhluk hidup. Makhluk hidup disebutkan diciptakan dari air, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS An-Nur (24) Ayat 45)

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" (QS Al-Anbiya (21) 30) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
