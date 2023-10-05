Bacaan Niat Puasa Ramadhan Persiapan Ramadhan 2024

NIAT puasa Ramadhan adalah kalimat yang diucapkan seseorang untuk menyatakan keinginannya berpuasa Ramadhan. Untuk waktu pengucapan niat, ada perbedaan di antara ulama.

Seperti disarikan dari tulisan Dr. Holilur Rohman, M.H.I, Ustadz dan Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya di cariustadz.id. Holilur Rahman menulis, Mazhab Syafii dan Hambali mengatakan niat puasa wajib (puasa Ramadhan) dilakukan setiap malam, yaitu antara shalat maghrib sampai sebelum shalat subuh.

Sedangkan Mazhab Hanafi, waktu niat dilakukan antara masuknya waktu maghrib sampai sebelum separuh siang. Sedangkan Mazhab Maliki menyebutkan orang yang berpuasa fardu di bulan ramadlan, dia cukup berniat sekali saja di awal malam pertama mau berpuasa.

Berikut adalah bacaan niat puasa Ramadhan:

نويت صوم غدٍ لله تعالى

Aku niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala.

Niat puasa Ramadhan dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa lain yang dipahami. Namun, lebih baik jika niat puasa Ramadhan diucapkan dalam bahasa Arab.