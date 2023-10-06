Alquran dan Sains Ungkap Kekuatan Luar Biasa Jaring Laba-Laba, Bisa Melindungi Nabi

ALQURAN dan sains mengungkap kekuatan luar biasa jaring laba-laba. Bahkan, dikisahkan bisa melindungi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam saat dikejar kaum Quraisy.

Kala itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan Abu Bakar Ash-Shiddiq bersembunyi di sebuah gua. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaring laba-laba tersebut menghalangi keberadaan Nabi di dalamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui." (QS Al Ankabut: 41)