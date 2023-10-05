Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

ASI Beri Manfaat Luar Biasa untuk Bayi Baru Lahir, Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |09:06 WIB
ASI Beri Manfaat Luar Biasa untuk Bayi Baru Lahir, Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap manfaat besar ASI untuk bayi baru lahir. (Foto: Shutterstock)
ALQURAN dan sains membeberkan manfaat luar biasa besar air susu ibu (ASI) untuk bayi baru lahir. Pemberian ASI kepada bayi yang baru lahir sangatlah penting.

Pasalnya di dalam ASI terkandung nutrisi yang sangat baik dan dapat mendukung tumbuh kembang bayi. Kemudian ASI membentuk imunitas tubuh bayi supaya tidak mudah terserang penyakit.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alquran Surat Al Balad Ayat 4–10:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ

laqad khalaqnal-insāna fī kabad

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah."

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

a yaḥsabu al lay yaqdira ‘alaihi aḥad

"Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?"

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا

yaqụlu ahlaktu mālal lubadā

"Dan mengatakan: 'Aku telah menghabiskan harta yang banyak."

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ

a yaḥsabu al lam yarahū aḥad

"Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya?"

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ

a lam naj’al lahụ ‘ainaīn

"Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata."

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

wa lisānaw wa syafataīn

"Lidah dan dua buah bibir."

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

wa hadaināhun-najdaīn

"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan." 

