Hukum Mengkijing Makam dalam Islam

HUKUM mengkijing makam dalam Islam akan dibahas di artikel kali ini. Sangat penting diketahui semua Muslim.

Kijing makam adalah menutup makam menyeluruh dengan batu yang menyatu dengan nisan. Namun Islam mengharamkan pemasangan kijing makam di area pemakaman umum.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023), pembangunan kijing biasanya untuk menghormati orang-orang terhormat, seperti sultan, raja, dan para ulama.

Karena itu kijing makam diperbolehkan dibuat di atas tanah pribadi asalkan tidak di luar batas kewajaran. Sementara bila dibangun di pemakaman umum maka tidak dibolehkan.