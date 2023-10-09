Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Mengkijing Makam dalam Islam

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |03:42 WIB
Hukum Mengkijing Makam dalam Islam
Ilustrasi untuk praktik mengkijing makam (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

HUKUM mengkijing makam dalam Islam akan dibahas di artikel kali ini. Sangat penting diketahui semua Muslim.

Kijing makam adalah menutup makam menyeluruh dengan batu yang menyatu dengan nisan. Namun Islam mengharamkan pemasangan kijing makam di area pemakaman umum.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023), pembangunan kijing biasanya untuk menghormati orang-orang terhormat, seperti sultan, raja, dan para ulama.

Karena itu kijing makam diperbolehkan dibuat di atas tanah pribadi asalkan tidak di luar batas kewajaran. Sementara bila dibangun di pemakaman umum maka tidak dibolehkan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
