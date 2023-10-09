Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Ayana Moon, Model Cantik Asal Korea Selatan

Alifah Mulyani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |18:09 WIB
Kisah Mualaf Ayana Moon, Model Cantik Asal Korea Selatan
Kisah mualaf Ayana Moon selebgram cantik asal Korea Selatan. (Foto: Instagram @xolovelyayana)
A
A
A

KISAH mualaf Ayana Moon sangat memberi inspirasi bagi banyak orang. Ia merupakan seorang model cantik asal Korea Selatan yang mendapat hidayah Islam.

Pemilik nama asli Ayana Jihye Moon ini lahir di Korea Selatan pada 28 Desember 1995. Ia adalah seorang artis, model, dan selebgram Muslimah.

Ayana Moon. (Foto: Instagram @xolovelyayana)

Namanya sempat menjadi topik pembicaraan di media sosial karena memilih menjadi Mualaf. Ayana resmi mengucap dua kalimat syahadat pada 2012 ketika masih duduk di bangku SMA.

Dia membagikan kisahnya menjadi mualaf di acara sebuah televisi swasta Indonesia. Ayana menceritakan pertama kali tertarik pada agama Islam saat masih berumur 7 tahun, tepatnya ketika terjadi perang Irak.

"Ketika saya umur 7 tahun, saya tahu tentang Islam karena perang Irak. Ketika saya masih di elementary school, saat itu saya mau tahu gimana agama bisa bikin orang semua sholat, and then pakai jilbab, so, at the time I really wanna know," ucapnya. 

