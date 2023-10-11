Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Tanda Kiamat yang Sudah Muncul di Indonesia, Nomor 5 Paling Marak Terjadi

Zulhilmi Yahya , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |14:11 WIB
5 Tanda Kiamat yang Sudah Muncul di Indonesia, Nomor 5 Paling Marak Terjadi
Ilustrasi tanda kiamat yang sudah muncul di Indonesia. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA beberapa tanda kiamat yang sudah muncul di Indonesia. Tanda-tanda kiamat ini meliputi fenomena alam dan fenomena sosial.

Dalam Islam, kiamat merupakan peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Kiamat akan ditandai dengan berbagai peristiwa yang akan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Berikut adalah beberapa tanda kiamat yang sudah muncul di Indonesia, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis kejadian besar sebelum kiamat. (Foto: Okezone)

1. Peningkatan jumlah bencana alam

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus sering terjadi di Indonesia.

2. Perubahan iklim

Perubahan iklim juga merupakan salah satu tanda kiamat yang sudah mulai terlihat di Indonesia. Indonesia mengalami perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara, meningkatnya curah hujan, dan meningkatnya intensitas bencana alam. 

