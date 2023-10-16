Hari Santri 2023, Peserta Apel Kenakan Peci dan Sarung

APEL Hari Santri 2023 digelar serentak pada 22 Oktober. Para peserta apel pun diimbau mengenakan peci dan sarung.

Dikutip dari Kemenag.go.id, apel Hari Santri 2023 akan dilaksanakan di pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam, hingga Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Pelaksanaan Apel Hari Santri 2023 diatur dalam Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor SE 25 Tahun 2023 yang ditandatangani Sekjen Kemenag Nizar pada 11 Oktober.

Apel Hari Santri 2023 terpusat di Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur. Selaku Inspektur Apel Hari Santri Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo. Apel akan disiarkan langsung melalui kanal media sosial Kemenag.