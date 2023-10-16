Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hari Santri 2023, Peserta Apel Kenakan Peci dan Sarung

Hantoro , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |11:05 WIB
Hari Santri 2023, Peserta Apel Kenakan Peci dan Sarung
Ilustrasi apel Hari Santri 2023 mengenakan pakaian sarung dan peci. (Foto: Okezone)
A
A
A

APEL Hari Santri 2023 digelar serentak pada 22 Oktober. Para peserta apel pun diimbau mengenakan peci dan sarung.

Dikutip dari Kemenag.go.id, apel Hari Santri 2023 akan dilaksanakan di pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam, hingga Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Logo Hari Santri 2023. (Foto: Kemenag.go.id)

Pelaksanaan Apel Hari Santri 2023 diatur dalam Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor SE 25 Tahun 2023 yang ditandatangani Sekjen Kemenag Nizar pada 11 Oktober.

Apel Hari Santri 2023 terpusat di Tugu Pahlawan Kota Surabaya, Jawa Timur. Selaku Inspektur Apel Hari Santri Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo. Apel akan disiarkan langsung melalui kanal media sosial Kemenag. 

Halaman:
1 2
