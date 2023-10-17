Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Samiri dan Dajjal Itu Sama? Begini Penjelasannya

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |05:32 WIB
Apakah Samiri dan Dajjal Itu Sama? Begini Penjelasannya
Ilustrasi untuk pertanyaan mengenai Dajjal dan Samiri (Foto: Shutterstock)
APAKAH Samiri dan Dajjal itu sama? Ada banyak orang bertanya-tanya, sebab kerap terjadi kemiripan kisah dan penggunaan nama yang membingungkan kaum muslimin.

Nama Samiri dan Dajjal merupakan dua makhluk Allah SWT dan keduanya merupakan makhluk yang kafir kepada Allah SWT.

Namun apakah Samiri dan Dajjal itu sama? Berikutnya Okezone merangkum berbagai sumber, Selasa (17/10/2023), untuk menjelaskan Samiri dan Dajjal.

Kedua sosok yaitu Samiri dan Dajjal sejatinya merupakan dua sosok yang berbeda satu sama lainnya.

Sosok Samiri merupakan seorang kafir yang disebut sebagai salah satu umat Nabi Musa. Sedangkan Dajjal adalah makhluk paling kafir kepada Allah SWT yang nanti pada akhir zaman akan dibunuh oleh Nabi Isa ‘alaihissalam.

Pendapat bahwa Samiri adalah Dajjal tidak memiliki landasan kuat baik dari Alquran maupun hadits.

Sumber Israiliyat menjelaskan mengenai sosok Samiri, yaitu Zimri bin Salu. Kisah Samiri bermula saat kaum Bani Israel hendak memasuki tanah Kanaan. Samiri lalu tergoda hingga melakukan zinah dengan perempuan setempat.

Samiri juga disebutkan sebagai pengikut Nabi Musa AS yang membangkang dan membuat patung anak lembu emas. Samiri mengetahui teknik pembuatan berhala, yang dapat mengeluarkan suara, dari bangsa Moab.

Halaman: 1 2
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
