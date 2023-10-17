Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Andrew Tate sang Mantan Kickboxer Kontroversial

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |11:11 WIB
Kisah Mualaf Andrew Tate sang Mantan Kickboxer Kontroversial
Kisah mualaf Andrew Tate sang mantan kickboxer dan influencer. (Foto: Sportskeeda/Instagram)
A
A
A

KISAH mualaf Andrew Tate sangat menginspirasi banyak orang. Beberapa waktu lalu mantan kickboxer dan influencer yang sangat kontroversial Andrew Tate mengumumkan masuk Islam.

Dalam wawancara dengan jurnalis TV Inggris Piers Morgan, Andrew Tate mengatakan Islam sebagai agama terakhir yang benar di dunia.

"Saya pikir ini adalah agama terakhir, karena tidak ada agama lain yang memiliki batasan yang mereka tegaskan. Hanya Muslim yang mengikuti kitab mereka, jadi mereka adalah agama terakhir," ungkap Andrew Tate, dikutip dari laman Sportskeeda, Selasa (17/10/2023).

Baru-baru ini Andrew Tate terlihat di Dubai bersama mantan petarung MMA Tam Khan. Dalam sebuah video yang tersebar di linimasa media sosial, Khan tampak mengajari Tate sholat.

Ia diketahui pernah mengungkapkan pandangan positif terhadap Islam. Ini diyakini menjadi pertama kalinya dia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/614/3122074/ustadz_derry_sulaiman-wNf5_large.jpg
Cerita Ustadz Derry Sulaiman soal Proses Bobon Santoso Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/614/3069459/kisah-artis-cantik-hollywood-emilie-dapat-hidayah-mundur-dari-dunia-film-masuk-islam-dan-berhijab-aaf2MgnP8B.jpg
Kisah Artis Cantik Hollywood Emilie Dapat Hidayah, Mundur dari Dunia Film, Masuk Islam, dan Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/614/3032462/apakah-lamine-yamal-beragama-islam-ini-kisah-unik-bocah-ajaib-pahlawan-timnas-spanyol-dari-keluarga-beragam-xAzKlh8EjJ.jpg
Apakah Lamine Yamal Beragama Islam? Ini Kisah Unik Bocah Ajaib Pahlawan Timnas Spanyol dari Keluarga Beragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025563/kisah-mualaf-davina-karamoy-yang-merasa-damai-saat-baca-surat-al-isra-clUg6FgSyp.jpg
Kisah Mualaf Davina Karamoy yang Merasa Damai saat Baca Surat Al Isra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/614/3025451/kisah-mualaf-astrid-istri-uya-kuya-sempat-ditolak-keluarga-hingga-mukena-dibuang-2HM6xuSW99.jpg
Kisah Mualaf Astrid Istri Uya Kuya, Sempat Ditolak Keluarga hingga Mukena Dibuang
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement