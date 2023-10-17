Kisah Mualaf Andrew Tate sang Mantan Kickboxer Kontroversial

KISAH mualaf Andrew Tate sangat menginspirasi banyak orang. Beberapa waktu lalu mantan kickboxer dan influencer yang sangat kontroversial Andrew Tate mengumumkan masuk Islam.

Dalam wawancara dengan jurnalis TV Inggris Piers Morgan, Andrew Tate mengatakan Islam sebagai agama terakhir yang benar di dunia.

"Saya pikir ini adalah agama terakhir, karena tidak ada agama lain yang memiliki batasan yang mereka tegaskan. Hanya Muslim yang mengikuti kitab mereka, jadi mereka adalah agama terakhir," ungkap Andrew Tate, dikutip dari laman Sportskeeda, Selasa (17/10/2023).

Baru-baru ini Andrew Tate terlihat di Dubai bersama mantan petarung MMA Tam Khan. Dalam sebuah video yang tersebar di linimasa media sosial, Khan tampak mengajari Tate sholat.

Ia diketahui pernah mengungkapkan pandangan positif terhadap Islam. Ini diyakini menjadi pertama kalinya dia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim.