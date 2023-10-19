Benarkah Tidak Membayar Utang Bisa Menghambat Rezeki?

BENARKAH tidak membayar utang bisa menghambat rezeki? Simak jawaban lengkapnya berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang terkait.

Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan benar bahwa tidak membayar utang bisa menghambat rezeki. Enggan melunasi utang ini termasuk perbuatan tidak amanah.

"Tidak amanah menjadi sebab orang sulit percaya. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggungjawab, sehingga mendapatkan rezeki dengan mudah?" jelas Ustadz Abduh, dikutip dari Rumaysho.com, Kamis (19/10/2023).

Ia melanjutkan, ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanah menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

BACA JUGA: 5 Azab Orang Tidak Bayar Utang dalam Islam

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Tiga tanda munafik adalah jika berkata, ia dusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan ketika diberi amanat, maka ia ingkar." (HR Bukhari nomor 33 dan Muslim: 59)

"Termasuk di sini pula adalah tidak amanah dalam melunasi utang. Ingatlah bahwa utang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak," papar Ustadz Abduh.