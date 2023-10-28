Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kemenag Terapkan Pembiasaan Tadarus Alquran hingga Bahasa Arab-Inggris di Madrasah

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |12:29 WIB
Kemenag Terapkan Pembiasaan Tadarus Alquran hingga Bahasa Arab-Inggris di Madrasah
Ilustrasi siswa madrasah tadarus Alquran. (Foto: Pexels)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menerapkan pembiasaan tadarus Alquran dan penggunaan bahasa Arab dan Inggris di madrasah. Ini sebagai upaya meningkatkan literasi Alquran serta bahasa Arab dan Inggris.

"Kami telah me-launching Gerakan Pembiasaan Pembiasaan Membaca Alquran dan Belajar Bahasa Inggris serta Bahasa Arab awal bulan Oktober ini," ungkap Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi Asnawi di Cikarang, Kamis 26 Oktober 2023, dikutip dari Kemenag.go.id.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ia mengatakan, gerakan pembiasaan membaca Alquran, bahasa Arab, dan bahasa Inggris ini diwajibkan di madrasah mulai tingkat ibtidaiyah (MI) hingga madrasah aliyah (MA).

"Untuk tahap awal ini kita terapkan di madrasah negeri, Insya Allah nantinya juga akan diterapkan di semua madrasah di Kabupaten Bekasi," jelasnya.

"Pelaksanaan program gerakan ini untuk membaca Alquran dilakukan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kita arahkan agar peserta didik madrasah harus mampu membaca Alquran," ucapnya. 

Telusuri berita muslim lainnya
