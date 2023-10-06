VIRAL video yang memperlihatkan seorang siswi madrasah mengisi jam istirahat sekolah dengan murojaah hafalan Alquran. Momen ini pun membuat banyak netizen takjub.
Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @penyebarkebaikanislam, siswi cantik dengan seragam putih abu-abu dan kerudung putih itu terlihat duduk di bangku kelasnya. Ia memegang mushaf Alquran di hadapannya.
Siswi cantik ini tampak khusyuk melantunkan hafalan-hafalan ayat suci Alquran. Matanya sesekali melihat ke kitab suci Alquran itu.
Ia sesekali membuka Alquran, menutupnya lagi, dan kembali fokus pada bacaan hafalan Alquran yang ada di tangannya.