HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Siswi Madrasah Isi Jam Istirahat Sekolah dengan Murojaah Hafalan Alquran

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:06 WIB
Viral Siswi Madrasah Isi Jam Istirahat Sekolah dengan Murojaah Hafalan Alquran
Viral siswi madrasah isi jam istirahat sekolah dengan murojaah hafalan Alquran. (Foto: Instagram @penyebarkebaikanislam)
VIRAL video yang memperlihatkan seorang siswi madrasah mengisi jam istirahat sekolah dengan murojaah hafalan Alquran. Momen ini pun membuat banyak netizen takjub.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @penyebarkebaikanislam, siswi cantik dengan seragam putih abu-abu dan kerudung putih itu terlihat duduk di bangku kelasnya. Ia memegang mushaf Alquran di hadapannya.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Siswi cantik ini tampak khusyuk melantunkan hafalan-hafalan ayat suci Alquran. Matanya sesekali melihat ke kitab suci Alquran itu.

Ia sesekali membuka Alquran, menutupnya lagi, dan kembali fokus pada bacaan hafalan Alquran yang ada di tangannya. 

