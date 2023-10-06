Viral Siswi Madrasah Isi Jam Istirahat Sekolah dengan Murojaah Hafalan Alquran

VIRAL video yang memperlihatkan seorang siswi madrasah mengisi jam istirahat sekolah dengan murojaah hafalan Alquran. Momen ini pun membuat banyak netizen takjub.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @penyebarkebaikanislam, siswi cantik dengan seragam putih abu-abu dan kerudung putih itu terlihat duduk di bangku kelasnya. Ia memegang mushaf Alquran di hadapannya.

Siswi cantik ini tampak khusyuk melantunkan hafalan-hafalan ayat suci Alquran. Matanya sesekali melihat ke kitab suci Alquran itu.

Ia sesekali membuka Alquran, menutupnya lagi, dan kembali fokus pada bacaan hafalan Alquran yang ada di tangannya.