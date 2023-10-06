Viral Pria Bisu Sangat Lancar ketika Membaca Alquran, Netizen pun Takjub

VIRAL video yang menyangkan seorang pria bisu atau tidak bisa berbicara. Qadarallah, ia sangat lancar ketika membaca ayat-ayat suci Alquran. Masya Allah.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @seputar.netizen, pria tersebut bernama Abdul Karim. Dilaporkan ia tidak bisa berbicara secara lancar dan tak dapat mendengar.

Ia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Namun, Abdul Karim mampu membaca Alquran dengan fasih atau lancar.

Dalam video viral itu terlihat dia berbicara dengan orang lain secara terbata-bata. Abdul Karim pun menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

Namun sesaat setelah membaca Alquran, suaranya berubah menjadi seperti orang normal. Dia menghasilkan lantunan bacaan yang sangat merdu.

Kemampuan luar biasa Abdul Karim dalam membaca Alquran dengan kefasihan yang luar biasa telah memukau banyak orang. Ia pun mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat.