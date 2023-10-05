Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Gadis Cantik Konsultasi Jodoh di Pengajian Malah Langsung Ketemu Calon Suami

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:29 WIB
Viral Gadis Cantik Konsultasi Jodoh di Pengajian Malah Langsung Ketemu Calon Suami
Viral gadis cantik dapat calon suami di pengajian. (Foto: TikTok @lvyougrl)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang gadis cantik konsultasi tentang jodoh di pengajian. Uniknya, ia justru langsung ketemu calon suami di sana.

Dikutip dari unggahan akun TikTok @lvyougrl, pengajian itu membahas ajaran-ajaran agama Islam. Tapi, berubah menjadi panggung perjodohan ketika gadis cantik bernama Indra asal Depok dan pria bernama Ajun dipertemukan di hadapan publik.

Viral gadis cantik dapat calon suami di pengajian. (Foto: TikTok @lvyougrl)

Acara yang dipandu oleh seorang MC ini menghadirkan konsep yang memisahkan antara pria dan wanita. MC berperan sebagai perantara dalam sesi tanya jawab.

Indra pun dengan yakin menjawab tentang jodoh dengan keyakinan, "Insya Allah jika memang atas restu dari Allah."

Pertanyaan demi pertanyaan diajukan MC, termasuk asal-usul dan tempat tinggal Indra. Setelah menjawab pertanyaan MC, giliran Ajun ditanyakan tentang kesediaan memenuhi permintaan pergi ke Depok.

Tidak lama kemudian MC menyatakan Ajun menyetujui permintaan lamaran tersebut. Benar-benar terjadi secara mendadak dan tidak terduga. 

