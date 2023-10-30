Kapan Hari Kiamat Tiba? Ini Jawabannya

KAPAN hari kiamat tiba? Ini sudah menjadi pertanyaan klasik. Karena sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajiban untuk meyakini adanya hari akhir. Hal tersebut merupakan rukun iman yang kelima.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/ 2023), hari kiamat disebut juga hari akhir karena merupakan hari dimana kehidupan di alam semesta benar-benar akan berakhir dan kesempatan beramal saleh telah ditutup.

Namun, tidak ada satu pun makhluk di bumi ini mengetahui kapan kiamat akan datang. Hanya Allah SWT yang tahu kapan kiamat akan terjadi.

Pengetahuan mengenai kapan hari kiamat tiba telah tertuang dalam beberapa surat dalam Alquran, salah satunya surat al-A’raf ayat 187 yang berbunyi;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Kapankah terjadinya?’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia’.”