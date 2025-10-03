Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apa Perbedaan Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan? Ini Penjelasannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 03 Oktober 2025 |15:07 WIB
Apa Perbedaan Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan? Ini Penjelasannya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Dalam ajaran Islam, hari kiamat atau hari pembalasan merupakan momen penting yang sudah sering disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Pada hari tersebut, seluruh amal manusia akan diperhitungkan dan diadili untuk menentukan nasib akhir di akhirat. Dalam konteks ini ada dua istilah yang penting dikenal, yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Meski kedua istilah ini sama-sama berkaitan dengan penilaian amal, keduanya memiliki makna dan proses yang berbeda.

Yaumul Hisab

Yaumul Hisab secara harfiah berarti hari perhitungan. Hari ini digambarkan sebagai saat ketika Allah SWT menghitung dan memperlihatkan semua amal perbuatan manusia dengan jelas dan rinci. Seluruh amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidup akan dihadirkan, dan manusia akan diminta pertanggungjawaban secara langsung atas perbuatannya. Tidak hanya amal perbuatan secara umum, bahkan anggota tubuh manusia juga menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Yasin ayat 65 yang menyatakan bahwa tangan, kaki, dan mulut manusia akan berbicara sebagai bukti amal perbuatannya. Dengan demikian, Yaumul Hisab adalah fase di mana pembukuan amal yang sangat teliti dilakukan.

 

Halaman:
1 2 3
