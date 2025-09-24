Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apa Arti dari Yaumul Mahsyar dan Penjelasannya dalam Alquran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |22:22 WIB
Apa Arti dari Yaumul Mahsyar dan Penjelasannya dalam Alquran
Apa Arti dari Yaumul Mahsyar dan Penjelasannya dalam Alquran (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa arti dari yaumul mahsyar? Mungkin hal ini masih menjadi pertanyaan bagi sebagian kalangan. 

1. Yaumul Mahsyar

Yaumul Mahsyar disebut juga sebagai Yaumul Hasyr. Secara istilah, yaumul hasyr berasal dari kata hasyara atau yahsyiru atau hasyran yang memiliki arti "mengumpulkan". 

Secara jelasnya, yaumul hasyr adalah peristiwa seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam AS hingga ciptaan terakhir Allah SWT. Mereka akan berkumpul di Padang Mahsyar untuk ditimbang amal baik dan buruknya selama hidup di dunia. 

Di Padang Mahsyar yang sangat panas itu, manusia yang berbuat baik tidak akan merasa kepanasan. Sementara mereka yang banyak melakukan keburukan akan kepanasan hingga tenggelam dalam keringat sendiri.

2. Yaumul Mahsyar dalam Alquran

Dalam Alquran dijelaskan mengenai Yaumul Mahsyar. Berikut penjabarannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (24/9/2025). 

1. Surat Ibrahim Ayat 48 

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٤٨

Artinya: "(yaitu) hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. Mereka (manusia) berkumpul (di Padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa."

 

1 2 3
