HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah Kurma Tumbuh dalam 5 Fase? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:53 WIB
Benarkah Kurma Tumbuh dalam 5 Fase? Alquran dan Sains Jelaskan Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan lengkap cara tumbuhnya buah kurma. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALQURAN dan sains menjelaskan lengkap tumbuhnya buah kurma. Buah kurma memang cukup familier bagi kaum Muslimin, termasuk di Indonesia. Buah ini favorit menjadi takjil buka puasa Ramadhan.

Kurma sendiri menjadi salah satu buah yang memiliki banyak manfaat, bisa dijadikan olahan makanan hingga obat. Bahkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sangat menyukai buah yang tumbuh di tanah tandus ini. Selain itu, kurma juga memiliki keistimewaan lainnya.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Sebagaimana diterangkan dalam "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, kurma memiliki segudang keistimewaan. Di antaranya, tumbuh melalui lima fase.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.لِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا

"Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." (QS Maryam: 25–26) 

Halaman:
1 2
