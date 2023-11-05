Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ikut Aksi Bela Palestina, Menag: Membela Rakyat Palestina Adalah Membela Kemanusiaan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:01 WIB
Ikut Aksi Bela Palestina, Menag: Membela Rakyat Palestina Adalah Membela Kemanusiaan
Menag Yaqut Cholil Qoumas saat hadir di Aksi Damai Bela Palestina. (Foto: Kemanag)
A
A
A

JAKARTA : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama beberapa menteri dan pejabat negara hadir dalam Aksi Damai Bela Palestina. Aksi yang diikuti jutaan masyarakat dari berbagai kalangan tersebut berlangsung mulai pagi di kawasan Monumen Nasional (Monas)

Menag mengatakan, kehadirannya memperlihatkan posisi dimana pemerintah Indonesia berdiri dalam tragedi kemanusian yang sekarang terjadi di Jalur Gaza, Palestia. Gus Men mengatakan, sejak awal, Indonesia berdiri bersama Palestina.

"Membela rakyat Palestina adalah membela kemanusiaan. Posisi Indonesia jelas. Kita akan berdiri bersama Palestina," kata Menag di Monas, Minggu (5/11/2023) seperti dikutip dari situs Kemenag.

Selain Menag, tampak hadir Menko PMK Muhadjir Effendi, Menlu Retno Marsudi, Ketua DPR Puan Maharani, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Bukan hanya tokoh Islam, hadir juga hingga tokoh dari berbagai lintas agama ikut dalam aksi tersebut.

Dikatakan Menag, semua agama mengajarkan pembelaan terhadap. Orang yang beragama pasti tidak akan diam melihat kemanusiaan terinjak-injak. "Di Islam agama diajarkan, bila mereka bukan saudaramu dalam Iman, maka mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan," tandas Menag yang menyampirkan kafiyeh di bahunya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
