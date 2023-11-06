Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

10 Contoh Bacaan Hamzah Qatha di Dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:41 WIB
10 Contoh Bacaan Hamzah Qatha di Dalam Alquran
Ilustrasi untuk contoh bacaan hamzah qatha (Foto: Pexels)
A
A
A

ADA 10 contoh bacaan Hamzah Qatha di dalam Alquran yang akan dibahas kali ini. Hamzah merupakan salah satu huruf hijaiyah yang pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan huruf hijaiyah lain.

Namun, dalam konteks tertentu hamzah dibaca dengan dua cara, yakni Hamzah Qatha yang tetap diucapkan dalam kondisi apapun, serta Hamzah Washal yang kadang diucapkan dan kadang tidak diucapkan.

Untuk mengenal lebih jauh, berikut pengertian dan 10 contoh bacaan Hamzah Qatha di dalam Alquran.

Pengertian Hamzah Qatha

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hamzah Qatha merupakan hamzah yang tetap dibaca baik di awal, tengah, maupun akhir kalimat isim, fi’il, dan huruf ketika washal maupun waqof.

Hamzah Qatha sendiri berarti yang terputus, karena ia memotong sebagian huruf yang lain ketika mengucapkannya. Selain itu, huruf ini juga disebut dengan Hamzah Fashl karena memisahkan huruf lain dalam pengucapannya.

Ciri-ciri Hamzah Qatha dalam Mushaf Utsmani ditandai dengan (ء) pada huruf alif. Jika alif berharakat fathah dan dhammah, maka ( أَ أُ ) di atas, tetapi jika alif berharakat kasrah, maka ( إِ ) di bawah alif.

Contoh Bacaan Hamzah Qatha

Berikut adalah 10 contoh bacaan Hamzah Qatha dalam Alquran yang berada di awal, tengah, dan akhir kalimat.

Hamzah Qatha di awal kalimat:

  • Fathah: QS Al-Kautsar ayat 1 = أَعْطَيْنٰكَ
  • Dhomah: QS Al-Baqarah ayat 101 = أُوْتُوْا
  • Kasrah: QS Al-Kautsar ayat 1 = إِنَّا

Halaman:
1 2
