HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bak Pejuang Hamas, Teuku Wisnu Semangat Ikut Aksi Bela Palestina di Monas

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |18:06 WIB
Bak Pejuang Hamas, Teuku Wisnu Semangat Ikut Aksi Bela Palestina di Monas
Artis Teuku Wisnu di aksi bela Palestina. (Foto: Instagram @teukuwisnu)
A
A
A

ARTIS Teuku Wisnu ikut dalam aksi bela Palestina. Ia terlihat membaur bersama jutaan rakyat Indonesia di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Ahad 5 November 2023. 

Teuku Wisnu terlihat mengenakan sorban coklat serta masker dan kacamata hitam. Suami dari artis cantik Shireen Sungkar itu berpenampilan bak pejuang Hamas yang kerap menutupi wajah aslinya di ruang publik.

Teuku Wisnu. (Foto: Instagram @teukuwisnu)

"We Love Palestine. Bentuk dukungan itu banyak dan berbeda-beda. Mungkin ada yang gak ikut aksi pagi ini, tapi doanya kuat, dalam dan sangat memohon hingga atas izin Allah menembus langit untuk sodara-sodara kita di Palestina," tulis Teuku Wisnu, dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @teukuwisnu, Senin (6/11/2023).

Dalam posting-an itu, Teuku Wisnu menunjukkan semangat jutaan publik Tanah Air yang membela warga Palestina dari serangan zionis Israel.

Dia juga membagikan beberapa foto warga yang banyak membawa bendera Palestina sebagai bentuk dukungan. 

