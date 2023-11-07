Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ciri-Ciri Pohon Gharqad yang Jadi Persembunyian Orang Yahudi di Akhir Zaman

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |17:07 WIB
Ciri-Ciri Pohon Gharqad yang Jadi Persembunyian Orang Yahudi di Akhir Zaman
Ilustrasi ciri-ciri pohon gharqad yang jadi tempat sembunyi orang Yahudi pada akhir zaman kelak. (Foto: Istimewa/Islaam.net)
KETAHUI ciri-ciri pohon gharqad yang menjadi tempat persembunyian orang Yahudi di akhir zaman kelak. Dikabarkan pohon ini juga banyak ditanam oleh orang-orang Israel yang memang banyak kaum Yahudi.

Warga Israel menanam pohon gharqad di sekeliling permukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk melindungi dari serangan. Pohon ini juga ditanam di sekitar Gerbang Herodus.

Info grafis tempat tidak bisa dimasuki Dajjal. (Foto: Okezone)

Ciri-Ciri Pohon Gharqad 

Sebagaimana telah Okezone himpun, gharqad adalah sejenis pohon berduri yang banyak di Palestina. Ada pula yang mengatakan gharqad sebenarnya bukanlah pohon, tapi semak-semak yang bisa ditemukan di luar Gerbang Jaffa, Yerusalem.

Pohon yang diklaim dengan sebutan pohon Yahudi ini terdapat ciri-ciri tekstur yang terbilang sangat keras dan berduri. Tingginya sekira 1 sampai 2 meter.

Di dalam batangnya terdapat kandungan racun. Bentuk daunnya menyerupai sendok kecil seperti tanaman pada umumnya.

Saat ini pohon gharqad memiliki warna yang subur yakni hijau. Pohon ini memiliki akan terus terlihat segar meski mengarungi banyak musim.

Umur pohon gharqad terbilang sangat lama. Bahkan, dipercaya bakal tumbuh sampai akhir zaman. Maka itu, kini Israel memperbanyak tanamannya. 

Halaman:
1 2
