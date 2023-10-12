Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mengenal Pohon Gharqad Tempat Persembunyian Kaum Yahudi, Kini Banyak Ditanam Orang Israel

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:15 WIB
Mengenal Pohon Gharqad Tempat Persembunyian Kaum Yahudi, Kini Banyak Ditanam Orang Israel
Pohon gharqad yang jadi tempat persembunyian kaum Yahudi Israel di akhir zaman kelak. (Foto: Istimewa/Islaam.net)
A
A
A

POHON gharqad disebut-sebut menjadi tempat persembunyian kaum Yahudi pada akhir zaman kelak. Pohon ini pun dikabarkan banyak ditanam oleh orang-orang Israel yang memang banyak memeluk Yahudi.

Warga Israel menanam pohon gharqad di sekeliling permukiman di Tepi Barat dan daerah Gaza untuk melindungi dari serangan. Pohon ini juga ditanam di sekitar Gerbang Herodus.

Gharqad adalah sejenis pohon berduri yang banyak di Palestina. Ada pula yang mengatakan gharqad sebenarnya bukanlah pohon, tapi semak-semak yang bisa ditemukan di luar Gerbang Jaffa, Yerusalem.

Pohon gharqad yang jadi tempat persembunyian kaum Yahudi Israel di akhir zaman kelak. (Foto: Istimewa/medium.com)

Sejarah Pohon Gharqad

Dikutip dari Almanhaj.org, Ustadz Abu Humaid Arif Syarifuddin Lc menyatakan sejarah pohon gharqad dijelaskan dalam hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum Muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum Muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali (pohon) gharqad karena ia adalah pohon Yahudi." (HR Muslim dan Ahmad)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah terjadinya peperangan hebat antara kaum Muslim dengan Yahudi (pasukan Dajjal). Diceritakan dalam riwayat, ketika itu kaum Yahudi lari ketakutan kemudian mencari tempat persembunyian di balik batu hingga pohon-pohon besar.

Namun semua benda dan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berbicara memberitahukan keadaan mereka. Akan tetapi, ada satu pohon yaitu gharqad yang tetap diam ketika ada kaum Yahudi bersembunyi di balik batangnya. Sehingga, umat Islam tidak mengetahui keberadaan mereka. 

