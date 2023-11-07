Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kenapa Rasulullah Tidak Menyukai Cicak? Ini Penyebabnya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |10:40 WIB
Kenapa Rasulullah Tidak Menyukai Cicak? Ini Penyebabnya
Ilustrasi alasan Rasulullah tidak menyukai cicak. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KENAPA Rasulullah tidak menyukai cicak? Cicak sendiri disebutkan sebagai hewan fasik. Siapa yang membunuh cicak ternyata bisa meraih pahala.

Dilansir Rumaysho.com, dijelaskan bahwa hewan yang digolongkan hewan fasik dan juga diperintahkan untuk dibunuh adalah cicak atau tokek. Hal ini berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqosh, beliau mengatakan:

أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk membunuh tokek, beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik." (HR Muslim nomor 2238).

Cicak. (Foto: Istimewa/Okezone)

Imam An-Nawawi membawakan hadits ini dalam kitab Shahih Muslim dengan judul bab "Dianjurkannya Membunuh Cicak".

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِى أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِى الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِى الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ

"Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua." (HR Muslim nomor 2240) 

Halaman:
1 2
