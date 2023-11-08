Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

7 Hadits tentang Dajjal dan Kiamat, Terungkap Tempat Kemunculannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |14:36 WIB
7 Hadits tentang Dajjal dan Kiamat, Terungkap Tempat Kemunculannya
Ilustrasi hadits tentang Dajjal dan kiamat. (Foto: Istimewa/Sindonews)
A
A
A

BERIKUT ini dibahas hadits tentang Dajjal dan kiamat. Diketahui bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat.

Fitnah atau cobaan yang ditimbulkan Dajjal adalah seberat-beratanya ujian yang akan dihadapi umat manusia. Dia akan berdusta dan menutupi kebenaran dengan kebatilan hingga menimbulkan kesesatan.

Berikut hadits tentang Dajjal dan hari kiamat, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis tempat tidak bisa dimasuki Dajjal. (Foto: Okezone)

Hadits 1

Dilansir Rumaysho.com, dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ

"Tidak ada satu pun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya (cobaannya) lebih besar dari Dajjal." (HR Muslim nomor 2946)

Hadits 2 

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang Dialah satu-satunya yang berhak atas pujian, kemudian beliau menceritakan Dajjal. Beliau bersabda:

إِنِّى لأُنْذِرُكُمُوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّى أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

"Aku akan menceritakannya kepada kalian dan tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh 'Alaihis salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta." (HR Bukhari nomor 3337 dan Muslim: 169)

Hadits 3 

Dalam sebuah hadits shahih, dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يا أيها الناس ! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال و إن الله عز و جل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال و أنا آخر الأنبياء و أنتم آخر الأمم و هو خارج فيكم لا محالة

"Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu Nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan Aku adalah Nabi yang paling terakhir dan kalian juga ummat yang paling terakhir, maka tidak dapat dimungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." (Dikeluarkan dalam Shahih Al Jaami' Ash-Shoghir nomor 13833. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini shahih) 

