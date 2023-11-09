Andalkan Ibunya, Abu Nawas Gaet Gadis Cantik Jelita Jadi Istrinya

ABU Nawas yang dikisahkan sedang yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Ia tergila-gila dengan wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu.

Abu Nawas sangat berambisi memperistri gadis cantik nan salihah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara, membuat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurut-Mu ia tidak baik buatku, tolong Yaa Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi Yaa Allah," pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat lima waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya.

Berjalan lebih dari tiga bulan, Abu Nawas merasa doanya belum kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun mulai introspeksi diri.

"Mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku," ujarnya, dikutip dari Muslimmoderat.

Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi. Tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik. Apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya.

Abu Nawas lalu berdoa, "Yaa Allah berikanlah istri yang terbaik untukku."

Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhahanahu wa ta'ala, namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan, Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri.

Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul.