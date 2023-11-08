Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Kerjai Balik, Abu Nawas Bikin Prajurit Istana Garap Ladang di Rumah

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:09 WIB
Kerjai Balik, Abu Nawas Bikin Prajurit Istana Garap Ladang di Rumah
Ilustrasi Abu Nawas mengerjai para prajurit istana menggarap ladangnya. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas dikisahkan menjadi buronan Baginda Raja. Ini gara-gara keteledoran yang dilakukannya dan tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan. Raja pun memerintahkan para prajurit istana untuk menangkap Abu Nawas.

Tibalah pasukan prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang.

Ilustrasi Abu Nawas. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Baru mencangkul beberapa meter, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana.

Dia sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul, ditambah sang istri tidak mungkin kuat menggarapnya sendirian. 

