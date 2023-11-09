Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apa Itu Namimah? Perbuatan yang Dibenci Allah, Ancamannya Sangat Mengerikan

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:10 WIB
Apa Itu Namimah? Perbuatan yang Dibenci Allah, Ancamannya Sangat Mengerikan
Ilustrasi namimah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Foto: Freepik)
A
A
A

NAMIMAH adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian, namimah ( النمیمه) adalah menyebutkan perkataan seseorang pada orang lain dengan maksud merusak hubungan keduanya.

"Perbuatan tercela ini (namimah) kebanyakan bersamaan dengan akhlak buruk lainnya seperti ghibah, fitnah, dan hasut. Rangkaian akhlak yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya," jelas Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin saat dikonfirmasi Okezone beberapa waktu lalu.

Imam Adz-Dzahabi mengatakan:

والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين اثنين بما يؤذي أحدهما أو يوحش قلبه على صاحبه أو صديقه بأن يقول له قال عنك فلان كذا وكذا

"Nammam (pelaku namimah) adalah orang yang menukil perkataan dari satu orang ke orang lain atau antara dua orang untuk menimbulkan ketidaknyamanan pada salah satunya, atau memprovokasi salah satu dari mereka terhadap yang lain atau terhadap temannya, yaitu dengan mengatakan: Si fulan mengatakan tentang kamu demikian dan demikian." (Al Kabair, 217)

Menurut Imam Nawawi, namimah adalah menceritakan perkataan orang kepada yang lain dengan tujuan membuat kerusakan. (Al Adzkar, halaman 336)

Sementara Imam Al Ghazali menguraikan hakikat namimah yakni menyebarkan rahasia dan menyingkap sesuatu yang tertutup dari apa yang dibenci untuk dibuka (ditunjukan). (Ihya Ulumuddin, 3/156) 

Telusuri berita muslim lainnya
