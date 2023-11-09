Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

10 Contoh Idgham Bighunnah di Juz 30 Alquran

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |06:44 WIB
10 Contoh Idgham Bighunnah di Juz 30 Alquran
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 10 contoh idgham bighunnah di juz 30 Alquran atau biasa disebut Juz Amma. Ini perlu diperhatikan setiap Muslim agar lebih tepat membacanya.

Idgham secara bahasa yaitu الْاِدْخَالُ (Al-idkholu) yang artinya memasukkan dengan dengung. Sedangkan, idgham bighunnah adalah nun sukun (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah pada huruf setelahnya dibaca dengan dengung baik dalam satu kalimat atau di lain kalimat.

Huruf idgham bighunnah ada empat yaitu (wau) و , (mim) م, (nun) ن , (ya) ي. Namun, hukum bacaan ini dapat berubah menjadi izar (jelas) apabila terjadi dalam satu kata.

Berikut adalah 10 contoh idgham bighunnah di Juz 30 menghimpun berbagai sumber:

1. QS Al-Lahab ayat 1

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

Terdapat tanwin kasroh bertemu dengan و (wau) pada kalimat لَهَبٍ وَتَبَّ maka cara membacanya tabbat yadā abī lahabiw wa tabb

2. QS Al-Kafirun ayat 4

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

Terdapat tanwin fathah bertemu dengan م (mim) pada kalimat عَابِدٌ مَّا maka cara membacanya wa lā ana 'ābidum mā 'abattum

3. QS Az-Zalzalah ayat 6

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

Terdapat tanwin kasrah bertemu dengan ي (ya) pada kalimat يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ maka cara membacanya yauma`iżiy yaṣdurun-nāsu asytātal liyurau a'mālahum

4. QS Al-Lail ayat 19

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ

Terdapat nun sukun bertemu dengan ن (nun) pada kalimat مِن نِّعْمَةٍ maka cara membacanya Wa mā li`aḥadin 'indahụ min ni'matin tujzā

1 2 3
