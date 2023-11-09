ADA 10 contoh idgham bighunnah di juz 30 Alquran atau biasa disebut Juz Amma. Ini perlu diperhatikan setiap Muslim agar lebih tepat membacanya.
Idgham secara bahasa yaitu الْاِدْخَالُ (Al-idkholu) yang artinya memasukkan dengan dengung. Sedangkan, idgham bighunnah adalah nun sukun (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah pada huruf setelahnya dibaca dengan dengung baik dalam satu kalimat atau di lain kalimat.
Huruf idgham bighunnah ada empat yaitu (wau) و , (mim) م, (nun) ن , (ya) ي. Namun, hukum bacaan ini dapat berubah menjadi izar (jelas) apabila terjadi dalam satu kata.
Berikut adalah 10 contoh idgham bighunnah di Juz 30 menghimpun berbagai sumber:
1. QS Al-Lahab ayat 1
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
Terdapat tanwin kasroh bertemu dengan و (wau) pada kalimat لَهَبٍ وَتَبَّ maka cara membacanya tabbat yadā abī lahabiw wa tabb
2. QS Al-Kafirun ayat 4
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
Terdapat tanwin fathah bertemu dengan م (mim) pada kalimat عَابِدٌ مَّا maka cara membacanya wa lā ana 'ābidum mā 'abattum
3. QS Az-Zalzalah ayat 6
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
Terdapat tanwin kasrah bertemu dengan ي (ya) pada kalimat يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ maka cara membacanya yauma`iżiy yaṣdurun-nāsu asytātal liyurau a'mālahum
4. QS Al-Lail ayat 19
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ
Terdapat nun sukun bertemu dengan ن (nun) pada kalimat مِن نِّعْمَةٍ maka cara membacanya Wa mā li`aḥadin 'indahụ min ni'matin tujzā