10 Contoh Idgham Bighunnah di Juz 30 Alquran

ADA 10 contoh idgham bighunnah di juz 30 Alquran atau biasa disebut Juz Amma. Ini perlu diperhatikan setiap Muslim agar lebih tepat membacanya.

Idgham secara bahasa yaitu الْاِدْخَالُ (Al-idkholu) yang artinya memasukkan dengan dengung. Sedangkan, idgham bighunnah adalah nun sukun (نْ) atau tanwin ( ـَــًـ , ـِــٍـ , ـُــٌـ ) yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah pada huruf setelahnya dibaca dengan dengung baik dalam satu kalimat atau di lain kalimat.

Huruf idgham bighunnah ada empat yaitu (wau) و , (mim) م, (nun) ن , (ya) ي. Namun, hukum bacaan ini dapat berubah menjadi izar (jelas) apabila terjadi dalam satu kata.

Berikut adalah 10 contoh idgham bighunnah di Juz 30 menghimpun berbagai sumber:

1. QS Al-Lahab ayat 1

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

Terdapat tanwin kasroh bertemu dengan و (wau) pada kalimat لَهَبٍ وَتَبَّ maka cara membacanya tabbat yadā abī lahabiw wa tabb

2. QS Al-Kafirun ayat 4

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

Terdapat tanwin fathah bertemu dengan م (mim) pada kalimat عَابِدٌ مَّا maka cara membacanya wa lā ana 'ābidum mā 'abattum

3. QS Az-Zalzalah ayat 6

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

Terdapat tanwin kasrah bertemu dengan ي (ya) pada kalimat يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ maka cara membacanya yauma`iżiy yaṣdurun-nāsu asytātal liyurau a'mālahum

4. QS Al-Lail ayat 19

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ

Terdapat nun sukun bertemu dengan ن (nun) pada kalimat مِن نِّعْمَةٍ maka cara membacanya Wa mā li`aḥadin 'indahụ min ni'matin tujzā