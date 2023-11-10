Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

10 Contoh Bacaan Idgham Mutaqaribain di Dalam Alquran

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |00:07 WIB
10 Contoh Bacaan Idgham Mutaqaribain di Dalam Alquran
Ilustrasi untuk contoh bacaan Idgham Mutaqaribain (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH 10 contoh bacaan Idgham Mutaqaribain di dalam Alquran yang sangat bermanfaat bagi umat Muslim. Idgham Mutaqaribain merupakan salah satu ilmu tajwid yang masuk ke dalam pembahasan hukum bacaan Idgham.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), tajwid Idgham berarti memasukkan dan Mutaqaribain artinya dua huruf yang berdekatan.

Sehingga, secara istilah Idgham Mutaqaribain berarti hukum bacaan yang terjadi ketika ada dua huruf yang makhraj (tempat keluarnya huruf) dan sifatnya berdekatan, serta huruf pertamanya berharakat sukun atau mati. 

Beberapa huruf Idgham Mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya sama antara lain;

  • Huruf Qaf (ق) sukun bertemu Kaf (ك).
  • Huruf Lam (ل) sukun bertemu Ra (ر).
  • Huruf Lam (ل) Ta'riif bertemu dengan Huruf Ta (ت), Tsa (ث) Dal (د), Dzal (ذ), Ra (ر), Zai (ز), Sin (س), Syin (ش), Shad (ص), Dhadh (ض), Tha (ط), zha (ظ), Nun (ن).
  • Huruf Nun (ن) sukun bertemu Huruf Ya (ي), Mim (م ), Wawu (و), Lam (ل), Ra (ر).

Cara membaca hukum tajwid yang satu ini adalah dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua secara melebur, seperti halnya saat membaca tasydid.

Contohnya; 

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ

“Alam Nakhluqkum.”

Dalam bacaan tersebut, Qof mati (قْ) bertemu huruf Kaf (ك). Sehingga dibaca Alam "Nakhlukkum." Dimana huruf Qof berubah menjadi Kaf.

Berikut 10 contoh bacaan Idgham Mutaqaribain di dalam Alquran

1. Surat Al Kahfi ayat 5 

اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

Iy-yaquuluuna illaa kadzibaa

2. Surat Al Kahfi ayat 2 

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ

Qayyiman liyundziral ba san syadiidan mil-ladunhu

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184687//pemerintah-E1en_large.jpg
Menag: Tantangan di Era Post Truth Menuntut Pembaruan Metodologi Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183357//viral-Vvuc_large.jpg
Kisah Pahit ASN di Bengkulu, Dipecat Usai Videonya Injak Alquran Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353//alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305//alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181835//alquran-C57j_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 38: Arab, Latin, dan Terjemahannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement