10 Contoh Bacaan Idgham Mutaqaribain di Dalam Alquran

INILAH 10 contoh bacaan Idgham Mutaqaribain di dalam Alquran yang sangat bermanfaat bagi umat Muslim. Idgham Mutaqaribain merupakan salah satu ilmu tajwid yang masuk ke dalam pembahasan hukum bacaan Idgham.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), tajwid Idgham berarti memasukkan dan Mutaqaribain artinya dua huruf yang berdekatan.

Sehingga, secara istilah Idgham Mutaqaribain berarti hukum bacaan yang terjadi ketika ada dua huruf yang makhraj (tempat keluarnya huruf) dan sifatnya berdekatan, serta huruf pertamanya berharakat sukun atau mati.

Beberapa huruf Idgham Mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya sama antara lain;

Huruf Qaf (ق) sukun bertemu Kaf (ك).

Huruf Lam (ل) sukun bertemu Ra (ر).

Huruf Lam (ل) Ta'riif bertemu dengan Huruf Ta (ت), Tsa (ث) Dal (د), Dzal (ذ), Ra (ر), Zai (ز), Sin (س), Syin (ش), Shad (ص), Dhadh (ض), Tha (ط), zha (ظ), Nun (ن).

Huruf Nun (ن) sukun bertemu Huruf Ya (ي), Mim (م ), Wawu (و), Lam (ل), Ra (ر).

Cara membaca hukum tajwid yang satu ini adalah dengan memasukkan huruf pertama ke huruf kedua secara melebur, seperti halnya saat membaca tasydid.

Contohnya;

أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ

“Alam Nakhluqkum.”

Dalam bacaan tersebut, Qof mati (قْ) bertemu huruf Kaf (ك). Sehingga dibaca Alam "Nakhlukkum." Dimana huruf Qof berubah menjadi Kaf.

Berikut 10 contoh bacaan Idgham Mutaqaribain di dalam Alquran

1. Surat Al Kahfi ayat 5

اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

Iy-yaquuluuna illaa kadzibaa

2. Surat Al Kahfi ayat 2

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ

Qayyiman liyundziral ba san syadiidan mil-ladunhu