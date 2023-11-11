Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Manfaat Biji Alpukat, Benarkah Kaya Antioksidan?

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:11 WIB
Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Manfaat Biji Alpukat, Benarkah Kaya Antioksidan?
Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar mengungkap manfaat biji alpukat untuk kesehatan tubuh manusia. (Foto: YouTube Zaidul Akbar Official)
A
A
A

PAKAR pengobatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar mengungkap manfaat di balik biji alpukat. Alpukat merupakan salah satu buah favorit masyarakat Indonesia. 

Alpukat berasal dari wilayah beriklim tropis. Rasanya enak, teksturnya padat, dan biasanya dijadikan campuran makanan atau minuman.

Biji alpukat. (Foto: Freepik)

Ustadz dr Zaidul Akbar mengatakan, tidak hanya daging buahnya, biji alpukat juga mengandung banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia.

Dokter sekaligus pendakwah, konsultan, praktisi pengobatan sunnah tersebut menjelaskan biji alpukat bisa dijadikan bahan untuk teh yang kaya antioksidan.

"Parut sebentar, kasih air panas, kasih madu. Jadi teh antioksidan. Makannya sama ini (alpukat). Masya Allah, kan (daging alpukat) tinggal dikerok," ujar Ustadz dr Zaidul Akbar, dinukil dari kanal YouTube Fatimah Dakwah. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/614/3037441/ustadz-dr-zaidul-akbar-bagikan-resep-teh-herbal-obat-flu-mudah-bikinnya-lho-AcGSghYtuq.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Teh Herbal Obat Flu, Mudah Bikinnya Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/616/3001189/ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-cara-bikin-rambut-uban-hitam-lagi-cukup-minum-1-ramuan-herbal-ini-FGDGNxwAi1.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Cara Bikin Rambut Uban Hitam Lagi, Cukup Minum 1 Ramuan Herbal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/330/2984607/benarkah-puasa-bisa-melawan-sel-kanker-ini-penjelasan-ustadz-dr-zaidul-akbar-ljAJVQ1IAa.jpg
Benarkah Puasa Bisa Melawan Sel Kanker? Ini Penjelasan Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/616/2957588/bakwan-goreng-bisa-jadi-makanan-sehat-ini-cara-bikinnya-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-blorwcYuAI.jpg
Bakwan Goreng Bisa Jadi Makanan Sehat, Ini Cara Bikinnya Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/614/2953538/petai-dan-pare-disebut-bisa-atasi-diabetes-ini-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-Bh6CPcFINX.jpg
Petai dan Pare Disebut Bisa Atasi Diabetes, Ini Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/616/2950483/asam-lambung-ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-bisa-diatasi-pakai-air-tajin-FXPTv5byQA.jpg
Asam Lambung, Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Bisa Diatasi Pakai Air Tajin
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement