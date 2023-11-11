Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Manfaat Biji Alpukat, Benarkah Kaya Antioksidan?

Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar mengungkap manfaat biji alpukat untuk kesehatan tubuh manusia. (Foto: YouTube Zaidul Akbar Official)

PAKAR pengobatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar mengungkap manfaat di balik biji alpukat. Alpukat merupakan salah satu buah favorit masyarakat Indonesia.

Alpukat berasal dari wilayah beriklim tropis. Rasanya enak, teksturnya padat, dan biasanya dijadikan campuran makanan atau minuman.

Ustadz dr Zaidul Akbar mengatakan, tidak hanya daging buahnya, biji alpukat juga mengandung banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia.

Dokter sekaligus pendakwah, konsultan, praktisi pengobatan sunnah tersebut menjelaskan biji alpukat bisa dijadikan bahan untuk teh yang kaya antioksidan.

"Parut sebentar, kasih air panas, kasih madu. Jadi teh antioksidan. Makannya sama ini (alpukat). Masya Allah, kan (daging alpukat) tinggal dikerok," ujar Ustadz dr Zaidul Akbar, dinukil dari kanal YouTube Fatimah Dakwah.