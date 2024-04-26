Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Cara Bikin Rambut Uban Hitam Lagi, Cukup Minum 1 Ramuan Herbal Ini

Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar memberi tahu cara membuat rambut uban jadi hitam lagi. (Foto: YouTube Fatimah Dakwah)

USTADZ dr Zaidul Akbar mengungkap cara bikin rambut uban yang berwarna putih menjadi hitam lagi. Cukup minum satu ramuan herbal berikut ini.

Praktisi pengobatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar mengungkapkan munculnya rambut uban putih merupakan hal umum yang terjadi pada manusia seiring bertambahnya usia. Namun, ada beberapa orang mencari berbagai cara agar rambut yang putih itu kembali hitam.

Terkait hal tersebut, Ustadz dr Zaidul Akbar membeberkan minuman herbal yang dapat membuat rambut uban putih kembali menjadi hitam. Pasalnya, ramuan herbal ini memiliki efek yang dahsyat dan luar biasa.

Bahan yang dibutuhkan tidak banyak, cukup satu bahan saja dan mudah dicari baik di pasar tradisional maupun pasar swalayan terdekat. Bahan yang disarankan Ustadz dr Zaidul Akbar itu adalah ketumbar.