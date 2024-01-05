Ini Cara Sehat Makan Nasi Uduk ketika Sarapan ala Ustadz dr Zaidul Akbar

Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar bagikan cara sehat makan nasi uduk sebagai sarapan. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)

PAKAR pengobatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan cara sehat makan nasi uduk. Diketahui bahwa nasi uduk adalah makanan khas Indonesia yang menjadi salah satu santapan favorit di tengah-tengah masyarakat.

Biasanya nasi uduk dikonsumsi pada pagi hari sebagai sarapan. Berbagai lauk-pauk seperti telur hingga tempe menjadi pelengkap dari lezatnya nasi uduk.

Namun perlu diketahui bahwa sarapan nasi uduk juga harus dibatasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ustadz dr Zainul Akbar dalam kanal YouTube-nya.

Tidak hanya itu, ada pula beberapa cara memakan nasi uduk agar lebih sehat, khususnya ketika sarapan. Berikut ini penjelasannya:

1. Jangan terlalu banyak

Jangan mengonsumsi nasi uduk terlalu banyak. Ustadz dr Zaidul Akbar mengatakan terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat pada pagi hari seperti nasi uduk bisa membuat otak tidak fokus hingga mengantuk.

"Kalau mau badannya enggak lemot, matanya enggak ngantuk, caranya nasinya jangan banyak-banyak," bebernya.

Selain itu, Ustadz dr Zaidul Akbar mengatakan tubuh memiliki pertumbuhan hormon yang muncul pada malam hari. Maka itu saat pagi hari disarankan tidak terlalu banyak sarapan.

"Growth hormon itu adalah hormon reparasi yang bekerjanya saat tidak ada makanan (dalam tubuh). Kalau Anda mau badannya fit di pagi hari, jangan banyak makan," jelasnya.