Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Ini Cara Sehat Makan Nasi Uduk ketika Sarapan ala Ustadz dr Zaidul Akbar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |16:05 WIB
Ini Cara Sehat Makan Nasi Uduk ketika Sarapan ala Ustadz dr Zaidul Akbar
Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar bagikan cara sehat makan nasi uduk sebagai sarapan. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)
A
A
A

PAKAR pengobatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan cara sehat makan nasi uduk. Diketahui bahwa nasi uduk adalah makanan khas Indonesia yang menjadi salah satu santapan favorit di tengah-tengah masyarakat. 

Biasanya nasi uduk dikonsumsi pada pagi hari sebagai sarapan. Berbagai lauk-pauk seperti telur hingga tempe menjadi pelengkap dari lezatnya nasi uduk.

Namun perlu diketahui bahwa sarapan nasi uduk juga harus dibatasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ustadz dr Zainul Akbar dalam kanal YouTube-nya.

Tidak hanya itu, ada pula beberapa cara memakan nasi uduk agar lebih sehat, khususnya ketika sarapan. Berikut ini penjelasannya: 

Nasi uduk. (Foto: Istimewa/Okezone)

1. Jangan terlalu banyak

Jangan mengonsumsi nasi uduk terlalu banyak. Ustadz dr Zaidul Akbar mengatakan terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat pada pagi hari seperti nasi uduk bisa membuat otak tidak fokus hingga mengantuk.

"Kalau mau badannya enggak lemot, matanya enggak ngantuk, caranya nasinya jangan banyak-banyak," bebernya.

Selain itu, Ustadz dr Zaidul Akbar mengatakan tubuh memiliki pertumbuhan hormon yang muncul pada malam hari. Maka itu saat pagi hari disarankan tidak terlalu banyak sarapan.

"Growth hormon itu adalah hormon reparasi yang bekerjanya saat tidak ada makanan (dalam tubuh). Kalau Anda mau badannya fit di pagi hari, jangan banyak makan," jelasnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/614/3037441/ustadz-dr-zaidul-akbar-bagikan-resep-teh-herbal-obat-flu-mudah-bikinnya-lho-AcGSghYtuq.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Teh Herbal Obat Flu, Mudah Bikinnya Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/616/3001189/ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-cara-bikin-rambut-uban-hitam-lagi-cukup-minum-1-ramuan-herbal-ini-FGDGNxwAi1.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Cara Bikin Rambut Uban Hitam Lagi, Cukup Minum 1 Ramuan Herbal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/330/2984607/benarkah-puasa-bisa-melawan-sel-kanker-ini-penjelasan-ustadz-dr-zaidul-akbar-ljAJVQ1IAa.jpg
Benarkah Puasa Bisa Melawan Sel Kanker? Ini Penjelasan Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/616/2957588/bakwan-goreng-bisa-jadi-makanan-sehat-ini-cara-bikinnya-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-blorwcYuAI.jpg
Bakwan Goreng Bisa Jadi Makanan Sehat, Ini Cara Bikinnya Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/614/2953538/petai-dan-pare-disebut-bisa-atasi-diabetes-ini-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-Bh6CPcFINX.jpg
Petai dan Pare Disebut Bisa Atasi Diabetes, Ini Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/616/2950483/asam-lambung-ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-bisa-diatasi-pakai-air-tajin-FXPTv5byQA.jpg
Asam Lambung, Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Bisa Diatasi Pakai Air Tajin
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement