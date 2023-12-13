Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Rahasia Tenangkan Perasaan, Cukup Kerjakan Rutinitas Ini

USTADZ dr Zaidul Akbar membagikan rahasia yang bisa membuat perasaan menjadi tenang. Ia mengatakan perasaan menjadi hal yang kompleks karena tidak berwujud, hanya bisa diketahui dalam diri manusia.

Perasaan, pikiran, dan hati tenang merupakan keinginan setiap umat manusia. Tetapi setiap manusia dalam hidupnya pasti akan mendapat suatu masalah yang membuat suasana hati, perasaan, dan pikiran tidak tenang.

Lantas, bagaimana caranya agar perasaan hingga pikiran bisa tenang?

Ustadz dr Zaidul Akbar menjelaskan bahwa ketika pandemi covid-19 menjadi momentum memperbaiki amal dan ibadah untuk memberikan ketenangan hati. Caranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

"Di saat wabah (covid-19) seperti ini maka sedekah Anda naikin jumlahnya. Kan tenang tuh, bahagia. Sholat sunnah dinaikkan. Dengan cara seperti ini banyak solusinya yang bisa kita ambil di saat wabah maupun tidak wabah. Maka protokol kesehatan, wudhunya diperbaiki, sholat diperbaiki," papar Ustadz dr Zaidul Akbar, dikutip dari kanal YouTube-nya.