HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Makna Qiyam Ramadhan Menurut Ulama

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |11:58 WIB
Makna Qiyam Ramadhan Menurut Ulama
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pada bulan Ramadhan, banyak umat islam yang makin giat melaksanakan ibadah qiyamul lail, atau ibadah yang dikerjakan di malam hari. Ini terutama pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir Ramadhan.

Dilansir dari NU Online, qiyamul Lail yang dilakukan di bulan Ramadhan biasanya disebut sebagai qiyam Ramadhan. Ibadah ini dianjurkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, yang berbunyi:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya; “Barangsiapa yang melaksanakan Qiyam Ramadhan karena iman dan mencari Ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari no. 37; 2008; 2009 dan Muslim no. 759, juga Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa’i, Sunan Ibn Majah, Sunan At-Tirmidzi).

Makna Qiyam Ramadhan

Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadhan dalam hadis tersebut? Apakah yang dimaksud hanya shalat Tarawih saja? Ataukah shalat Tarawih sudah termasuk seluruh shalat malam lainnya? Atau justru mencakup shalat Tarawih, kemudian ditambah dengan shalat malam lainnya, serta diiringi dzikir, doa, membaca Al-Qur’an, bahkan tafakur di keheningan malam?

Para ulama besar sejak dahulu sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qiyam Ramadhan adalah shalat Tarawih. Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. 256 H), dalam kitab monumentalnya Shahih al-Bukhari, memberi judul hadis tentang hal ini dalam Kitab Shalat Tarawih, tepatnya pada bab Fadhlu Man Qama Ramadhana (keutamaan orang yang menegakkan malam Ramadhan). Dari penamaan bab ini saja sudah terlihat bahwa beliau mengaitkan qiyam Ramadhan dengan shalat Tarawih.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Imam Muslim ibn al-Hajjaj (w. 261 H) dalam Shahih Muslim. Ia memberi judul bab: Al-Targhib fi Qiyami Ramadhana wa huwa al-Tarawih (anjuran untuk melaksanakan qiyam Ramadhan, yaitu Tarawih). Artinya, menurut Imam Muslim, qiyam Ramadhan tidak lain adalah shalat Tarawih itu sendiri.

 

