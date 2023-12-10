Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Herbal Penurun Demam, Cukup Diminum

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |12:10 WIB
Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Herbal Penurun Demam, Cukup Diminum
Ustadz dr Zaidul Akbar. (Foto: YouTube Fatimah Dakwah)
A
A
A

USTADZ dr Zaidul Akbar membagikan resep herbal penurun demam. Ia mengatakan ada beberapa cara menurunkan demam yang umum dilakukan, seperti meminum obat paracetamol atau mengompres menggunakan air.

Pakar pengobatan herbal ini mengungkapkan demam dikenal sebagai kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celsius. Ini umumnya terjadi sebagai respons tubuh terhadap suatu penyakit.

Ilustrasi demam. (Foto: Shutterstock)

Namun tidak hanya menggunakan obat-obatan saja. Demam juga bisa disembuhkan dengan membaca Surat Al Fatihah dan meminum air zamzam. Demikian diungkapkan Ustadz dr Zaidul Akbar.

"Zaman dahulu tidak menggunakan obat atau herbal, melainkan dengan mengusapkan air membaca Al Fatihah karena yakin," ujar Ustadz dr Zaidul Akbar, dilansir kanal YouTube Perjalanan Hijrah. 

Halaman:
1 2 3
