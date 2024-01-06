Asam Lambung, Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Bisa Diatasi Pakai Air Tajin

Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan cara mengatasi sakit asam lambung memakai air tajin. (Foto: YouTube Fatimah Dakwah)

PAKAR kesehatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan cara mengatasi sakit asam lambung memakai air tajin. Cukup mudah dan efektif diterapkan siapa saja.

Ustadz dr Zaidul Akbar mengungkapkan asam lambung adalah penyakit yang ditandai rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Gejala penyakit asam lambung biasanya muncul minimal dua kali dalam seminggu.

BACA JUGA: Ini Cara Sehat Makan Nasi Uduk ketika Sarapan ala Ustadz dr Zaidul Akbar

Kondisi ini disebabkan berbagai macam faktor, mulai stres, cemas, hingga pola makan yang tidak baik. Ketika keadaan tersebut muncul, bisa membuat para penderitanya merasa sangat tersiksa.

Tapi tidak perlu khawatir, ada cara ampuh untuk mengatasi asam lambung ala Ustadz dr Zaidul Akbar, yakni menggunakan air tajin.

"Rutin minum air tajin dengan gamat atau teripang berbentuk kapsul, dan minum setiap hari," ucap Ustadz dr Zaidul Akbar, dikutip dari kanal YouTube dr Zaidul Akbar Official, Sabtu (6/1/2024).