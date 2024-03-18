Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Benarkah Puasa Bisa Melawan Sel Kanker? Ini Penjelasan Ustadz dr Zaidul Akbar

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |09:16 WIB
Benarkah Puasa Bisa Melawan Sel Kanker? Ini Penjelasan Ustadz dr Zaidul Akbar
Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar ungkap puasa bisa melawan sel kanker. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)
A
A
A

BENARKAH puasa bisa menghambat sel kanker? Ustadz dr Zaidul Akbar pun memberi penjelasan lengkapnya berikut ini. 

Selain meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ternyata sangat menyehatkan tubuh manusia. Ada banyak sekali manfaat puasa yang dapat dirasakan tubuh, salah satunya mengurangi risiko kanker.

Info grafis hikmah puasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

Hal tersebut dapat terjadi karena puasa menghasilkan imunitas dalam tubuh yang bertugas melawan sel kanker.

"Bicara tentang kanker yang akan bekerja itu sistem imun sebenarnya. Adanya makrofag, netrofil, limfosit, kemudian segala macam itu bekerja untuk memakan sel kanker atau menggerogoti sel kanker," kata Ustadz dr Zaidul Akbar, dikutip dari kanal YouTube dr Zaidul Akbar Official, Senin (18/3/2024).

Lebih lanjut pakar pengobatan herbal ini menyampaikan jika semua imunitas tersebut bisa didapat dengan cara berpuasa.

"Sudah banyak sekali penelitian tentang itu bahwa puasa menjadi metode yang paling ampuh untuk menekan pertumbuhan sel kanker," ucap Ustadz dr Zaidul Akbar. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/614/3037441/ustadz-dr-zaidul-akbar-bagikan-resep-teh-herbal-obat-flu-mudah-bikinnya-lho-AcGSghYtuq.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Teh Herbal Obat Flu, Mudah Bikinnya Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/616/3001189/ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-cara-bikin-rambut-uban-hitam-lagi-cukup-minum-1-ramuan-herbal-ini-FGDGNxwAi1.jpg
Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Cara Bikin Rambut Uban Hitam Lagi, Cukup Minum 1 Ramuan Herbal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/616/2957588/bakwan-goreng-bisa-jadi-makanan-sehat-ini-cara-bikinnya-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-blorwcYuAI.jpg
Bakwan Goreng Bisa Jadi Makanan Sehat, Ini Cara Bikinnya Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/614/2953538/petai-dan-pare-disebut-bisa-atasi-diabetes-ini-kata-ustadz-dr-zaidul-akbar-Bh6CPcFINX.jpg
Petai dan Pare Disebut Bisa Atasi Diabetes, Ini Kata Ustadz dr Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/616/2950483/asam-lambung-ustadz-dr-zaidul-akbar-ungkap-bisa-diatasi-pakai-air-tajin-FXPTv5byQA.jpg
Asam Lambung, Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Bisa Diatasi Pakai Air Tajin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/616/2950090/ini-cara-sehat-makan-nasi-uduk-ketika-sarapan-ala-ustadz-dr-zaidul-akbar-Q7Yzycr2xI.jpg
Ini Cara Sehat Makan Nasi Uduk ketika Sarapan ala Ustadz dr Zaidul Akbar
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement