Benarkah Puasa Bisa Melawan Sel Kanker? Ini Penjelasan Ustadz dr Zaidul Akbar

Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar ungkap puasa bisa melawan sel kanker. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)

BENARKAH puasa bisa menghambat sel kanker? Ustadz dr Zaidul Akbar pun memberi penjelasan lengkapnya berikut ini.

Selain meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ternyata sangat menyehatkan tubuh manusia. Ada banyak sekali manfaat puasa yang dapat dirasakan tubuh, salah satunya mengurangi risiko kanker.

Hal tersebut dapat terjadi karena puasa menghasilkan imunitas dalam tubuh yang bertugas melawan sel kanker.

"Bicara tentang kanker yang akan bekerja itu sistem imun sebenarnya. Adanya makrofag, netrofil, limfosit, kemudian segala macam itu bekerja untuk memakan sel kanker atau menggerogoti sel kanker," kata Ustadz dr Zaidul Akbar, dikutip dari kanal YouTube dr Zaidul Akbar Official, Senin (18/3/2024).

Lebih lanjut pakar pengobatan herbal ini menyampaikan jika semua imunitas tersebut bisa didapat dengan cara berpuasa.

"Sudah banyak sekali penelitian tentang itu bahwa puasa menjadi metode yang paling ampuh untuk menekan pertumbuhan sel kanker," ucap Ustadz dr Zaidul Akbar.