Petai dan Pare Disebut Bisa Atasi Diabetes, Ini Kata Ustadz dr Zaidul Akbar

PAKAR pengobatan herbal Ustadz dr Zaidul Akbar menjelaskan tentang manfaat petai dan pare untuk kesehatan tubuh manusia. Bahkan, beberapa waktu lalu disebutkan kedua sayuran itu bisa mengatasi sakit diabetes, benarkah?

Diketahui bahwa membatasi beberapa jenis makanan bagi penderita diabetes merupakan hal yang wajib dilakukan. Pasalnya jika tidak, maka kemungkinan diabetes akan makin buruk dan memperparah kondisi penderitanya.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, makanan yang harus dihindari penderita diabetes yaitu makanan dengan mengandung banyak gula sederhana (cokelat, kue-kue manis, agar-agar, manisan, minuman ringan), mengandung banyak lemak (makanan olahan dan fast food), serta mengandung banyak natrium (ikan asin, telur asin, dan makanan kaleng).

Meski sulit dilakukan, sebenarnya dalam beberapa kondisi jenis makanan ini bisa diganti dengan penganan alternatif yang memiliki fungsi sama namun kandungannya yang lebih rendah.

Misalnya pada gula, alternatif yang dimaksudkan antara lain fruktosa, gula alkohol berupa sorbitol, manitol, dan xylitol, aspartame dan sakarin.

Ustadz dr Zaidul Akbar mengatakan selain menghindari makanan-makanan tersebut, pete dan pare ternyata menjadi salah satu jenis asupan yang dapat memberi manfaat baik bagi penderita diabetes.