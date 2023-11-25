Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Ramuan Herbal untuk Sakit Kanker, Bahannya Mudah Didapat

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |08:26 WIB
Ustadz dr Zaidul Akbar Ungkap Ramuan Herbal untuk Sakit Kanker, Bahannya Mudah Didapat
Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar memberikan resep ramuan herbal simpel untuk mengobati sakit kanker. (Foto: YouTube dr Zaidul Akbar Official)
A
A
A

USTADZ dr Zaidul Akbar membagikan resep ramuan herbal untuk mengatasi sakit kanker. Resep itu diberikan ketika ada pertanyaan dari jamaah saat sedang mengisi kajian di sebuah masjid. 

Ustadz dr Zaidul Akbar ditanya mengenai cara mengatasi sakit kanker nasofaring. Ia pun mengungkap beberapa tahap.

Ilustrasi sakit kanker. (Foto: Shutterstock)

"Pertama bertobat, bertobat. Karena semua sebagian besar penyakit yang kita atau diderita oleh seseorang tersebut karena kesalahan atau dosa kita," ungkap Ustadz dr Zaidul Akbar seperti dikutip dari kanal YouTube dr Zaidul Akbar Official.

Dirinya juga menggunakan istilah "bertobat sebelum berobat" kepada jamaah agar diberi kemudahan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
