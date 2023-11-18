Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Minuman Herbal Penguat Tulang dan Otak, Rajin-Rajin Dikonsumsi

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |09:19 WIB
Ustadz dr Zaidul Akbar Bagikan Resep Minuman Herbal Penguat Tulang dan Otak, Rajin-Rajin Dikonsumsi
Ilustrasi Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan resep minuman herbal penguat tulang hingga otak. (Foto: YouTube Fatimah Dakwah)
A
A
A

DOKTER, pendakwah Islam, konsultan, dan praktisi pengobatan sunnah Ustadz dr Zaidul Akbar membagikan resep minuman herbal penguat tulang dan otak. Ia sebelumnya menjelaskan bahwa mengatakan dehidrasi atau kekurangan cairan akan membuat tubuh merasa lemas dan tidak bertenaga. Maka itu, dianjurkan memperbanyak minum atau mengonsumsi cairan isotonik.

Ustadz dr Zaidul Akbar pun menjelaskan ada bahan alami serta mudah didapat yang bisa menghidrasi tubuh.

"Kalau Anda mau terhidrasi atau tubuh terisi cairan dengan baik, bahkan lebih baik dari minuman isotonik mana pun, itu air kelapa tua," ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube dr Zaidul Akbar Official.

Ilustrasi minuman herbal. (Foto: Istimewa/hawthorn)

Ia mengatakan, umumnya air kelapa tua kerap dibuang, tidak seperti air kelapa muda. Padahal, air kelapa tua memiliki banyak manfaat. Tidak hanya untuk menghidrasi, bisa juga untuk kesehatan tubuh lainnya.

"Air kelapa tua (biasanya) dibuang. Itu air lebih baik dari minuman isotonik mana pun. Sesederhana itu, masya Allah," terang Ustadz dr Zaidul Akbar. 

Halaman:
1 2
